Экономический эффект от цифровой трансформации в ДТЭК превысил 600 миллионов гривен

За три года существования программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК экономический эффект от внедрения цифровых технологий на предприятиях компании составил более 600 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по информационным технологиям ДТЭК и руководителя программы MODUS Дмитрия Осыки.

"Главной целью нашей цифровой трансформации наряду с оптимизацией затрат остается повышение надежности производственных процессов и безопасности наших людей, улучшение операционной эффективности, гибкости и управления бизнесом, повышение связи с клиентами. Но у цифровой трансформации есть и прямые экономические эффекты. Сегодня, я могу озвучить цифру в 600+ млн гривен экономического эффекта от внедрения цифровых технологий и каждый день она увеличивается", – сказал Осыка.

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Как пример он привел проект "Ведение режима на ТЭС", для которого была разработана нейронная сеть, которая подсказывает машинисту оптимальные параметры работы энергоблока. По словам Осыки, этот проект принес почти 400 млн грн эффекта. Кроме того, предиктивная аналитика поломок на ТЭС предотвратила возможные аварии с убытками до 10 млн грн.

Диагностировать состояние электросети в Украине также помогают дроны, оборудованные высокоточным тепловизором.

"Применение беспилотных летательных аппаратов - эффективный, быстрый и безопасный способ инспекции воздушных линий электропередачи. Кроме того, некоторые неисправности оборудования, которые незаметны человеческому глазу, можно определить только по росту температуры. Вовремя обнаруженный дефект – это предупреждение отключения из-за аварии. Так, первые испытания дрона на пилотном участке в Днепропетровской области показали значительную эффективность подхода: на 500 километрах сети специалисты с дроном выявили 916 дефектов изоляторов, а во время обычного осмотра их было 176. С сентября обследование линий началось в Киевской области", – рассказал Осыка.

Еще одним успешным проектом стала цифровая логистика.

"Проекты логистики MODUS для компании ДТЭК Энерго позволили оптимизировать маршруты и быстро обновлять информацию о свободных вагонах в реальном времени. То есть, менее чем за год модель окупила себя минимум пять раз", - отметил директор по информационным технологиям ДТЭК.

Он также подчеркнул, что цифровая трансформация может стать эффективной, только в том случае, если она сопровождается серьезной работой, помогающей людям осваивать и использовать технологии.

"Люди - это ключевое звено в цифровой трансформации, без их вовлеченности и заряженности на изменения трансформация не произойдет", – сказал Осыка.