Эконалоги нужно вкладывать в модернизацию, а не растворять в бюджете, – Корчмит

Государство должно финансово поддержать екомодернизацию промышленности, в частности, возвращая им средства, собранные от эконалогов, на проведение переоборудования предприятий. Об этом заявил председатель правления ОО "Украинская ассоциация энергосервисных компаний" Алексей Корчмит на пресс-конференции, посвященной "зеленом" курса Украины.

"Мы уже четыре года пытаемся сказать: уважаемые, если мы собираем налоги с традиционной энергетики за СО2 - мы должны сделать так, как это делается в ведущих странах, - отдать этот налог потом этим предприятиям для внедрения проектов по энергоэффективности и декарбонизации, чтобы они снижали эти выбросы и соответственно уменьшали это бремя ", - рассказал Корчмит.

Однако на сегодня средства от эконалога растворяются в общем бюджете, а промышленным предприятиям власти предлагают проводить екомодернизацию за собственные средства, которых у них нет, подчеркнул эксперт.

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Мы продолжаем отдавать эти деньги в общий фонд бюджета, ни копейки предприятиям не предоставлять. А предприятиям говорить: уважаемые, в ближайшие 10 лет нужно найти до 600 мрлд и внедрить проект. У нас нет дешевого правительственного ресурса, у нас негде их взять ", - пояснил Корчмит.

Ранее народный депутат Дмитрий Соломчук заявил: экологические законопроекты нужно готовить вместе с бизнесом с учетом состояния отечественной промышленности и установив реалистичные сроки проведения екомодернизации.

В то же время координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: екомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшение и контроля загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.