Эконалог необходимо тратить исключительно на модернизацию, – Берзина

Средства от эконалога должны использоваться исключительно на природоохранные мероприятия, в частности на модернизацию промышленных предприятий. Об этом заявила президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета" Светлана Берзина.

"Увеличивать-уменьшать экологический налог об этом может идти речь, когда мы будем понимать как прозрачно и эффективно работает этот налог для достижения своей цели", - сказала Берзина.

По исследованию экологов, на сегодня использование средств от этого налога является непрозрачным и неизвестно на что они направляются, ведь никаких изменений к лучшему в экологической ситуации не наблюдается.

"Ни одна облгосадминистрация не предоставила нам надлежащую информацию о результатах мониторинга выполненных природоохоронинх мероприятий за счет экологического налога в оценке их эффективности. То есть – каким образом эти меры изменили ситуацию на более лучшую с точки зрения улучшения качества окружающей среды", - рассказала Берзина.

По ее словам, экологи поддерживают создание единого климатического фонда, в который будут поступать средства от эконалогу и из которого они будут направляться на четко определенные цели.

"Фонд должен быть один, в котором будут полностью сконцентрированы все средства. И за счет транспортного налога, и за счет налога от выбросов СО2, и за рахуноок других налогов. И этот фонд должным образом прозрачно управляться, тогда мы будем видеть и принимать участие в том числе в мониторинге ситуации по использованию этих средств ", - пояснила Берзина.

Она подчеркнула: средства, которые поступают от экологического налога, должны тратиться исключительно на выполнение природоохранных мероприятий, в частности на екомодернизацию предприятий, которые являются загрязнителями.

"Необходимо предоставлять больше возможностей городам решать экологические проблемы, там где находится непосредственно источник загрязнения и загрязнители, как платят этот экологический налог", - сказала Берзина.

Напомним, ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.

В то же время Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.