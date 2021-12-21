Эконалог на размещение отходов должен стимулировать предприятия к развитию рециклинга – ПАЭУ

Экологический налог на размещение отходов должен служить не для наполнения государственного бюджета, а стимулировать предприятия уменьшать количество этих отходов, и внедрять системы вторичного использования сырья. Об этом говорится в письме Профессиональной ассоциации экологов Украины (ПАЭУ) к Председателю Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данилу Гетманцеву.

Так, в ПАЭУ проанализировали два законопроекта по этой теме, представленные в ВР - №6345 и №6345-1, и высказали свои замечания.

"К сожалению, кроме фискальной функции проект №6345 не предусматривает никаких механизмов стимулирования к осуществлению природоохранных мероприятий. Ведь даже в пояснительной записке к проекту авторы отмечают: "задачей проекта является увеличение поступлений в Государственный бюджет от экологического налога за размещение отходов", а не формирование системы надлежащего обращения с отходами", — подчеркнули экологи в письме.

Видео дня

Кроме того, авторы законопроекта отмечают, что увеличение экологического налога должно служить для обеспечения защищенности общества от экологических катастроф и достижения европейского уровня охраны окружающей среды. Тем не менее арифметическое увеличение налогов не приведет к улучшению состояния окружающей среды в нашей стране, подчеркнули в ПАЭУ.

"Основная цель государственной политики в сфере управления отходами – это соблюдение иерархии управления отходами, внедрение мер, способствующих повторному использованию продукции и подготовке к повторному использованию отходов, рециклингу и восстановлению, а также внедрение принципа "загрязнитель платит". При этом цели достигаются такими мерами, как поощрение и поддержка проектирования и использования ресурсоэффективной продукции, а также продукции, пригодной к ремонту, повторному использованию и модернизации", — подчеркивают экологи.

Авторы письма убеждены: увеличение налоговой нагрузки за размещение отходов без внедрения мер, направленных на предотвращение их образования, никак не решит вопрос с ухудшением экологической обстановки в регионах и не поможет достичь европейского уровня охраны окружающей среды.

"Что касается альтернативного проекта 6345-1, он является более системным в части зависимости налоговой нагрузки от инвестиций в сферу экологической модернизации, но все же недостаточным для формирования системы мер, направленных на предотвращение образования отходов", — отмечают экологи.

Авторы убеждены: украинские предприятия заинтересованы в том, чтобы использовать добывающие отходы в качестве сырья для строительства дорог, дамб и уменьшать объемы образования отходов, однако их заинтересованность должна стимулироваться и поддерживаться на государственном уровне.

"Для системного решения существующей проблемы необходимо синхронно обеспечить доработку и принятие во втором чтении и в целом законопроекта "Об управлении отходами" №2207-1-д. Вместе с тем, необходимо внести изменения в Налоговый кодекс в части повышения ставок экологических налогов за размещение отходов, в совокупности с возможностью применения понижающих коэффициентов при принятии природоохранных мероприятий, а также сформировать систему налоговых стимулов и преференций, которые поддерживают меры предупреждения образования отходов и вводят механизмы рециклинга, а также инвестируют средства в сферу переработки отходов.