"Сделали крутую работу!" Тимошенко отчитался о строительстве обходного моста на Житомирской трассе

Ко временной переправе возле села Стоянка на Житомирской трассе на следующей неделе будет открыт доступ для легковых автомобилей, автобусов и небольшого грузового транспорта до 5 тонн. Благодаря этому мосту будет снята нагрузка с объездной дороги, которой украинцы пользовались последнюю неделю.

О строительстве переправы вместо взорванного моста 16 апреля отчитался заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он посетил этот участок и во время национального телемарафона "Єдині новини" похвалил выполненную работу.

"Сделали очень крутую работу, чтобы уже с понедельника [18 апреля] эта переправа заработала", – сказал Тимошенко.

По его словам, восстановить основной мост можно будет ориентировочно через 5-7 месяцев после получения разрешений от военных.

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Сейчас там идут демонтажные работы и параллельно проходит проектирование нового моста, чтобы полностью запустить трассу Киев-Чоп на подъезде к столице.

Напомним, что мост близ Стоянки на Житомирской трассе был разрушен еще в первые дни войны, что отрезало транспортное сообщение с Киевом.

Как писал OBOZREVATEL: