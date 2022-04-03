Сожженная техника и куски металла вокруг: как выглядит Житомирская трасса после боев. Эксклюзивное видео

После побега российских оккупантов из Киевской области по Житомирской трассе снова смогли проехаться обычные авто. Полноценно движение еще не работает, а сама дорога выглядит как поле битвы.

На некоторых участках М-06 повреждены ограждения, ближайшие дома, деревья или другие конструкции, на других – валяются куски металла и стоит сожженная военная техника противника. Соответствующие эксклюзивные кадры появились в распоряжении OBOZREVATEL в воскресенье, 3 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Кроме того, на Житомирской трассе находились и трупы людей, которые пытались эвакуироваться, но были убиты оккупантами. Сейчас тела забрали с дороги.

Чтобы проверить безопасность, на М-06 работали эксперты-взрывотехники, которые искали и обезвреживали мины.

Добавим, что на трассе Киев-Житомир был взорван мост в районе Стоянки. Очевидно, в этом районе будет организован объезд.

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 31 марта, украинские войска освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.

В городе обнаружили братскую могилу, где похоронены около 280 человек. Кроме того, прямо на улицах лежат жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал на видео, как теперь выглядит Буча. Он заснял бывший командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты, и улицу, на которой валяются вещи украинцев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала зверства оккупантов в Буче "отвратительными".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посвятил гневный пост зверствам российских оккупантов в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах под Киевом. Он спросил у иностранных политиков, видели ли они фото убитых украинцев и бояться ли они и дальше как-то "обидеть или спровоцировать" РФ.

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