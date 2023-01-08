Зерно из Украины идет в ряд стран Евросоюза по упрощенной процедуре, – глава Минагрополитики

Некоторые страны-члены Европейского Союза (ЕС) отреагировали на просьбу украинского правительства по упрощению логистики. В ноябре было выделено 1 млрд. евро на ее развитие. "Зерновое соглашение" позволило экспортировать с августа по декабрь почти 16 млн тонн зерновых.

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Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время пресс- конференции в Медиацентре Украины – Укринформ, передает "Агробизнес". Глава министерства подчеркнул важность развития "Путей солидарности", благодаря чему украинское зерно идет в ряд стран ЕС по упрощенной процедуре.

Сольский добавил, что важной инициативой был и запуск гуманитарной программы под патронатом президента Украины Владимира Зеленского. Grain from Ukraine. Сейчас к ее финансированию присоединилось более 30 стран (страны Евросоюза, США, Канада, Великобритания, Япония, Корея, Катар) и международных организаций. Уже привлечено около $200 млн. вкладов.

"Несмотря на войну, ежедневно министерство выполняло в направлении евроинтеграции много работы – динамика заметна. По количеству выполненных задач мы имеем одни из лучших результатов. При этом мы работаем в более ограниченные сроки, чем у других стран. Уже с весны начинается формирование переговорных процедур. Впереди нас ждет очень сложная работа", – подытожил министр.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году на временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики похитили и продали 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур. Всю прибыль забрали ставленники Кремля – местные гауляйтеры.

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