Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль стала советником министра энергетики. В этой должности она уже приняла участие во встрече министра энергетики Германа Галущенко и замминистра по евроинтеграции Ярослава Демченкова с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Стороны обсудили стратегическое партнерство Украины и ЕС, интеграцию объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в европейскую ENTSO-E, обязательства страны проводить реформы в энергетике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Во время встречи также обсуждался газопровод "Северный поток-2". Симсон подтвердила, что позиция европейской стороны неизменна в этом вопросе: российский проект не выполняет функцию диверсификации поставок газа, поэтому ЕС не поддерживает реализацию газопровода.

Комментируя свою новую должность, Зеркаль отметила, что думала взять некоторую паузу. Однако, по ее словам, вопросы интеграции, продвижения и защиты интересов Украины не будут ждать.

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"Мы все должны прилагать усилия для этого и мои опыт и знания в этом вопросе, надеюсь, будут полезными и эффективными. Нельзя стоять в стороне, когда на геополитической шахматной доске разыгрываются такие высокие ставки", – написала она на Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы правления НАК "Нафтогаз" Елена Зеркаль покинула госкомпанию. Такое решение она приняла после увольнения руководителя предприятия Андрея Коболева и назначения на его место Юрия Витренко.