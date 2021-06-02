Зеркаль рассказала, от чего зависит судьба 'Северного потока-2'

Решить судьбу газопровода "Северный поток-2" могут будущие встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским и РФ Владимиром Путиным. Первая личная встреча президентов США и России состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня.

Об этом рассказала экс-заместитель главы МИД и экс-советница председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль в интервью "Европейской правде". "Это все зависит, на мой взгляд, от результатов встречи Путина с Байденом. Как я сегодня услышала, до этого будет встреча Байден-Зеленский. От этих двух встреч, на мой взгляд, очень зависит будущая судьба "Северного потока-2", – сказала Зеркаль.

Она считает, что американское правительство пока не отказалось от санкций против "Северного потока-2", а всего лишь поставили их "на паузу". Поэтому эти две встречи президента Байдена с главой РФ и президентом Украины могут иметь решающее значение.

Ранее глава комитета палаты представителей по иностранным делам, республиканец Майкл МакКол и 20 конгрессменов направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность решением администрации президента отказаться от введения санкций в отношении гендиректора компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига. Политики уверяют, что "Северный поток-2" повлияет на энергетическую безопасность Украины и Европы.

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"Мы просим вас немедленно удалить эти непродуманные отказы от национальных интересов США и использовать обязательные полномочия, принятые Конгрессом, для нацеливания на страховые и сертификационные компании, участвующие в проекте", – написали законодатели.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что со временем поставки российского газа в Европу будут расти. Поэтому транзит через Украину ему понадобится даже после запуска "Северного потока-2".