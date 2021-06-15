Зеленский заявил, что Украина должна 'максимально продать' все госпредприятия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос блокирования или разблокировки большой приватизации находится в руках Верховной Рады. Он также отметил, что "государство должно избавиться от максимально всего".

Об этом сообщает "Украина 24". "Сегодня, во-первых, мы все должны осознать, что вопрос блокирования приватизации или разблокирования находится в руках Рады, только на законодательном уровне. В принципе наша общая воля, и политически моя воля о том, что государство должно избавиться максимально от всего. Я согласен с позицией европейцев и США, что государство не является крутым управленцем и менеджером", – сказал глава государства.

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Зеленский также рассказал, что должно получить государство в результате разблокирования большой приватизации. "Тем не менее, приватизация разблокирована. Деньги важны, они очень нужны, для социалки прежде всего. Но. Мне кажется, прежде всего важно не сколько на входе получает государство, сколько потом от налогов ежемесячно, ежегодно. Потому что это бизнес . Бизнес – это не, простите, "купи-продай", это не посредничество. Бизнес – это постоянное вложение денег в технологии, в идее, креатив. А потом постоянно получать какие-то небольшие... не надо 100%, простите, "хапать" – это не про бизнес, это про взятки и посредничество. А бизнес – это 10%, 15%, 20% прибыли постоянно. Нам нужны именно такие структурные решения и в отношении предприятий", – добавил президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о возобновления проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, который был принят в Верховной Раде 30 марта.

Закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса с марта 2020-го. Так, документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации. Госимущество разрешается продавать лишь на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, который предложил самую высокую цену и взял на себя обязательство выполнить условия продажи.

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