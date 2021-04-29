Зеленский разблокировал большую приватизацию: подписан закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновления проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, который был принят в Верховной Раде 30 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса с марта 2020-го.

Так, документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации. Госимущество разрешается продавать лишь на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, который предложил самую высокую цену и взял на себя обязательство выполнить условия продажи.

"Несмотря на коронакризис, неизменной остается наша цель на приватизацию государственных предприятий, которые часто управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции. Более того, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и роста благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций", – заявил Зеленский.

Напомним, 28 апреля в дистанционном режиме состоялось общее собрание акционеров двух крупных компаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины – акционерного общества "Харьковоблэнерго" и частного акционерного общества "Харьковэнергосбыт". Главным их негативом стало то, что не были сформированы Наблюдательные советы акционерных обществ.

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