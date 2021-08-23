Зеленский рассказал, какими должны быть гарантии для Украины после запуска "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" – оружие в руках российского правительства, поэтому Украина должна получить от Европы гарантии, энергетическую безопасность, объемы и транзит газа. Так, если государство не получит "бронежилет" и защиту от газового проекта, то никогда не примет его.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Сегодня". "В 2012 году начали строить "Северный поток-2". В 2012 году! Это геополитические ошибки, которые были с 2012 года по сей день, когда почти достроился "Северный поток-2". И это оружие. И тогда для меня, как для президента, от них нужно получить бронежилет для Украины. Потому что в противном случае мы никогда это не примем. И это не о деньгах", – заявил глава государства.

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Зеленский добавил, что вопрос гарантий напрямую связан с энергетической безопасностью и временно оккупированными территориями, которые также получают газ и отопление зимой. Также вопрос в том, кто из европейских лидеров или лидеров США сможет обеспечить те самые гарантии.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала газопровод "Северный поток-2" европейско-российским проектом, в то время как в Еврокомиссии уверены, что это не проект общеевропейского интереса. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, в ведомстве следят за тем, чтобы газопровод не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера.

"Северный поток-2" – газопровод из России в ФРГ через Балтийское море длиной 1234 км. Представляет собой расширение трубопровода "Северный поток".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не устраивает формат позиции между ФРГ и Штатами по "Северному потоку-2". Российский газопровод является большим риском как для Украины, так и для других европейских стран.