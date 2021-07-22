Завершение 'Северного потока-2' – катастрофа для США и союзников, – Круз

Американский сенатор США Тед Круз (штат Техас), член сенатского комитета заявил, что сделка между американским правительством и Германией станет геополитической победой для российского президента Владимира Путина и катастрофой для Штатов и их союзников. Он добавил, что Европа по-прежнему будет подвергаться российскому энергетическому шантажу.

Об этом сообщается на сайте сенатора. "Если отчеты и детали сделки верны, это станет геополитической победой для Путина на уровне поколений и катастрофой для Соединенных Штатов и наших союзников. Президент Байден бросает вызов законам США и полностью сдался Путину. Диктаторы по-прежнему будут пожинать миллиарды от дара Байдена, а Европа по-прежнему будет подвергаться российскому энергетическому шантажу", – сказал Круз.

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"Северный поток-2" – строящийся магистральный газопровод из РФ в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко уверен, что запуск газопровода "Северный поток-2" еще можно заблокировать. По его словам, это вопрос не столько в достройке, а более технический элемент. На реализацию проекта могут повлиять санкции, регулятор и судебные решения.

Ранее сообщалось, что глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко уверен, что запуск газопровода "Северный поток-2" еще можно заблокировать. По его словам, это вопрос не столько в достройке, а более технический элемент. На реализацию проекта могут повлиять санкции, регулятор и судебные решения.

"То есть мы считаем, что если со всех сторон будет понимание, что это геополитический проект, что это оружие и угроза безопасности Украины всему региону, то этот проект никогда не будет реализован, газопровод не заработает", – сказал глава компании.

Как сообщал OBOZREVATEL,президент США Джо Байден объяснил, что строительство "Северного потока-2" было завершено на 99%. Поэтому остановить его было невозможно.