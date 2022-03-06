"Засунь свою нефть, Влад": рабочие в Великобритании отказались принимать груз "от Путина"

Профсоюзы рабочих нефтеперерабатывающих заводов в Стэнлоу, Чешире в Великобритании отказались разгружать немецкие танкеры с российской нефтью. А местная газета The Sunday People вышла с обращением к президенту РФ Владимиру Путину на обложке: "засунь свою нефть, Влад".

Об отказе разгружать танкеры местные профсоюзы сообщили в Twitter. "Рабочие в британском Чешире отказываются разгружать немецкий танкер с российской нефтью", – говорится в сообщении.

ВВС добавляет: профсоюз проинструктировал рабочих нефтеперерабатывающего завода Стэнлоу не перевозить груз российской нефти на борту немецкого корабля. Unite сообщила владельцам сайта Essar, что ее участники ни при каких обстоятельствах не будут разгружать российскую нефть, независимо от национальной принадлежности судна.

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В британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell объяснили покупку российской нефти необходимостью загрузить производственные мощности. При этом часть доходов от переработки пообещали направить в помощь населению Украины.

"Вчера мы приняли сложное решение о покупке груза российской сырой нефти. Наши нефтеперерабатывающие заводы производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми каждый день пользуются люди", – сообщает пресс-служба Shell в Twitter.