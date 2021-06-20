Запуск рынка земли в Украине: у покупателя участка проверят законность всех его доходов

Кабинет министров утвердил четкую последовательность действий по проверке покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли с 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, 16 июня

Об этом сообщается на правительственном портале. Отмечается, что с принятием указанного документа рынок земли полностью готов к открытию.

"Без этого постановления было бы невозможно полноценно с 1 июля запустить работу рынка земли. Теперь правительство фактически завершило формирование основной нормативно-правовой базы для этого. Украинцы смогут конституционным способом реализовывать свое право на свободное распоряжение своей собственностью", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

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В частности, документом определяется порядок проверки покупателей земельных участков на соответствие требованиям статьи 130 Земельного кодекса. Такими требованиями установлено, что покупателями могут быть:

граждане, имеющие сельскохозяйственное образование или опыт работы в сельском хозяйстве, или занимаются ведением товарного сельскохозяйственного производства;

юрлица, учредительными документами которых предусмотрено ведение сельскохозяйственного производства.

При этом, преимущественное право покупки сельскохозяйственных земельных участков имеют граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего местного совета, где осуществляется продажа земельного участка.

Кто и как будет проверять

Постановлением разграничиваются проверки покупателей и проверки собственников земельных участков. Проверять покупателя на соответствие вышеуказанным требованиям будет нотариус. Он также будет следить за соблюдением ограничения касательно общей площади земли, допустимой для приобретения одним лицом (для граждан – не больше 100 га). А вот проверять уже действующих собственников земельных участков будет Госгеокадастр.

Проверка в обоих случаях будет включать следующие действия:

установление личности покупателя;

установление конечного бенефициарного владельца юридического лица;

проверку применения санкций к покупателю/конечному бенефициарному владельцу юридического лица согласно Закона "О санкциях";

проверку отнесения покупателя к перечню лиц, связанных с террористической деятельностью;

проверку наличия у покупателя российского гражданства;

проверку пребывания юрлица под контролем граждан или юрлиц других стран, которые не выполняют рекомендации в сфере легализации (отмывания) доходов, борьбы с терроризмом, и подозреваются в финансировании распространения оружия массового уничтожения;

проверку источников происхождения денег у покупателя (зарплата, гонорар и выплаты по гражданско-правовым договорам, доход от предпринимательской деятельности, пенсия, наследство, кредитные деньги, выигрыши, подарки и т.п.);

проверку размещения участка касательно государственной границы (не ближе чем 50 км);

определение общей площади земельных участков сельхозназначения, находящихся в собственности покупателя.

Для проведения проверки будут использоваться данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра, Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а также решения СНБО, данные Госфинмониторинга.

Чтоб подтвердить источники происхождения средств покупателю нужно будет предоставить нотариусу декларацию об имущественном состоянии и доходах. Для юрлиц требуется финансовая и налоговая отчетность.

По окончанию проверки покупателя нотариус обязан составить протокол. При этом ответственность за всю содержащуюся в таком протоколе информацию несет персонально нотариус.

Примечательно, что если Госгеокадастром будут выявлены нарушения в части соответствия покупателя требованиям статьи 130 Земельного кодекса, приобретенный им участок конфискуют по решению суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве юстиции дали важные советы, как украинцам уберечь свои участки от мошенников после запуска рынка земли.