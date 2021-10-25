Украина имеет юридические инструменты и основания, чтобы бороться против сертификации "Северного потока-2", а также у нас есть партнеры в ЕС, которые готовы принимать участие в борьбе в юридическом поле. Наша страна имеет шансы присоединиться к этому процессу и уже сделала несколько важных шагов.

Сейчас в Украине достаточно газа, чтобы спокойно пройти отопительный сезон. Даже если ГТС потеряет газовый транзит, украинская "труба" может использоваться по-другому.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказала советник председателя НАК "Нафтогаз" Светлана Залищук. Далее приводим ее прямую речь.

Мы как компания "Нафтогаз" воспользовались немецким законодательством, в частности, статьей 66 закона "Об энергетической промышленности", и 15 октября подали заявку немецкому энергорегулятору о своем желании участвовать в процессе сертификации "Северного потока-2".

Видео дня

Труба достроена, но совсем другое дело – сертифицированная труба. Потому что она сможет заработать только при условии, что получит разрешение на сертификацию от независимого энергорегулятора.

Мы ожидаем решения от немецкого агентства и надеемся, что оно будет положительным.

Более того. Мы со своей стороны связались с немецким министерством экономики и энергетики, куда также собираемся предоставить свои расширенные аргументы против решения о сертификации "Северного потока-2" в нынешнем состоянии.

Во время саммита Украина-ЕС по нашему предложению правительство передало европейской стороне запрос в соответствии со статьей 11 Европейской газовой директивы о привлечении Украины в качестве третьей заинтересованной стороны к оценке Европейской комиссии сертификационного процесса, который будет осуществлять Германия.

Проще говоря, Германия скажет свое слово, но потом Европейская комиссия должна оценить это решение и сказать, действительно ли оно соответствует всем европейским правилам, которые должны применяться к "Северному потоку-2".

Мы точно не знаем, когда получим ответ на заявки. Возможно, должно пройти несколько недель или месяц. Но мы придерживались всех законодательных норм, мы укладываемся в дедлайны. Поэтому ожидаем, что это будет положительное решение.

Более того, я считаю, что решение немецкого регулятора покажет, насколько он в действительности является независимым, аполитичным, насколько он готов прислушиваться ко всем участникам европейского энергетического рынка.

Это решение очень сильно делит ЕС. Мы имеем очень откровенные публичные заявления вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса или еврокомиссара Кадри Симсон.

Мы имеем четыре резолюции Европарламента, к которым присоединялась и Украина, которые жестко осуждают достройку и запуск "Северного потока-2".

Мы имеем конкретных партнеров в Евросоюзе – Балтийские страны, Польша – которые делают не только политические заявления, но и прибегают к юридическим инструментам, чтобы быть нашими партнерами в остановке "Северного потока-2".

Возможно, битва с достройкой проиграна, но война не проиграна. Шанс у Украины есть. Это юридическое направление, в котором лидирующую роль играет "Нафтогаз" вместе с ОГТСУ (оператор ГТС Украины. – Ред.). Я бы не ставила точку в этой битве. Если мы ставим точку, то мы просто сдаем свои национальные интересы. Я с этим не согласна. Мы должны продолжать борьбу, потому что шансы у нас есть, инструменты есть, мы их полностью не исчерпали.

Возможно, битва с достройкой проиграна, но война не проиграна. Шанс у Украины есть.

В 2018 году никто не верил, что Украина может выиграть арбитраж в Стокгольме против "Газпрома" на рекордные 4,6 миллиарда долларов. Это крупнейшее на то время арбитражное дело Евросоюза, которое мы выиграли. Тогда не было никаких шансов на то, что Россия может проиграть.

Так же было в 2019 году, когда мы вели переговоры о новом контакте и подписали его в последний день 31 декабря. С 1 января газ для Украины в Европу вообще должен был остановиться. Тогда тоже мало кто считал, что мы можем подписать его в таких условиях, что сможем не покупать газ напрямую у России. Но мы этого также достигли.

Надо полагаться на институты, надо быть профессионалом, надо знать матчасть и делать свою работу.

Мы очень часто посыпаем голову пеплом, но на самом деле Украина в газовой сфере, в частности, полностью имплементировала Третий энергетический пакет в свое национальное законодательство. "Нафтогаз" работает как надежный и предсказуемый партнер на энергетическом рынке.

Надо полагаться на институты, надо быть профессионалом, надо знать матчасть и делать свою работу

Мы говорим не просто, что "Северный поток-2" плохо влияет на Украину, на наш транзит, на нашу безопасность, хотя, безусловно, мы используем и эти инструменты. Но наш главный аргумент заключается в том, что "Северный поток-2" в нынешнем состоянии фактически подрывает правила, условия работы энергетического рынка, в котором мы также принимаем участие.

В наших подземных хранилищах достаточно газа для того, чтобы пройти зиму. Это количество газа превышает ожидаемые показатели, которые перед нами выставил Кабинет министров.

Отопительный сезон мы уверенно пройдем

Мы продолжаем закачивать газ в газохранилища, продолжаем искать альтернативные источники поставок, поэтому отопительный сезон мы уверенно пройдем.

На сегодняшний день "Нафтогаз Украины" и ОГТСУ – это две независимые компании. Но как представитель партнерской компании я могу сказать, что наша ГТС продолжает работать до конца 2024 года, поскольку у нас есть контракт, транзит все равно будет действовать.

Мы используем ГТС для отопления собственных домов, для доставки газа на территорию Украины.

Последнее – это наше участие в зеленой экономике, зеленой энергетике. Сейчас ведется много разговоров о выработке водорода. У Украины, в частности, у ОГТСУ есть огромная перспектива. Страна уже подписала с несколькими европейскими компаниями соглашения о создании коридора для транспортировки водорода в Европу. Это перспектива на будущее.