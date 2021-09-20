Задержки поездов продлятся еще 10 часов: "Укрзалізниця" предупредила об изменении расписания

В Украине поезд № 118 Черновцы-Киев (отправление в 19:46) отправится с измененным маршрутом через Залещики и Тернополь. Так, с маршрута исключат остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы и Гречаны. Пассажиров с этих станций заберут отдельным рейсом. Работы продолжаться еще как минимум 10 часов.

Это произошло из-за провала под железной дорогой на перегоне Новоселица-Мамалыга в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Отмечается, что в результате проседание грунта 19 сентября образовалась 6-метровая яма. Ориентировочное время задержки прибытия через объездной маршрут и прицепки допвагонов по направлению Каменца-Подольского по ст. Хмельницкий составит около 2 часов.

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В компании еще 19 сентября сообщили, что восстановительные работы займут примерно 10 часов. При этом сейчас их продлили еще на 10 часов.

Отметим, "Укрзалізниця" уменьшила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников. Теперь в продажу ежемесячно будет поступать 3 тысячи дополнительных билетов. Места, которые оставались для рабочих поездок и не были куплены, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда, но пассажиры не успевали их покупать, а "Укрзалізниця" в свою очередь теряла прибыль.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" ввела скидки для учащихся учреждений профессионально-технического образования, а также студентов учреждений высшего образования. В частности, эти категории пассажиров смогут покупать билеты на 50% дешевле.