Забирай товар сейчас – плати потом. Что говорят клиенты о Посылке в кредит в отделениях Новой почты

Уже три месяца, как украинцы могут получать свои Посылки в кредит в отделениях Новой почты. Ежедневно NovaPay, финансовый сервис, входящий в группу компаний Новой почты, получает более тысячи запросов на кредитование от клиентов. Чаще всего заказывают бытовую технику, электронику, одежду и обувь. Как работает услуга, каков опыт пользования у клиентов и в чем выгоды для клиентов и бизнеса – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Весь процесс занял пять минут": клиентка о том, как ей помогла Посылка в кредит

О Посылке в кредит клиентка Новой почты Виктория Алексеенко узнала в отделении. Попробовать услугу ей предложили при выдаче посылки с товаром. Это был подарок ребенку на Новый год, который она заказала наложенным платежом. Виктория вспоминает, что оформила услугу за 5 минут, и это помогло ей сэкономить деньги в предновогодний период. Ведь Посылка в кредит не предусматривает первого взноса. Оператор отсканировал документы – паспорт и справку об ИНН согласно закону о потребительском кредитовании, и через минуту пришло сообщение с кодом для подписи.

"В следующий раз я заходила на Новую почту за другой посылкой, и у того же оператора оплатила вторую часть суммы за предыдущую посылку. Всего за пользование кредитом, кроме части стоимости товара, платила всего 30 гривен комиссии в месяц:

1080 грн – сам подарок + 100 грн – его доставка + 20 грн – комиссия за наложенный платеж, всего это 1200 грн

2,5% комиссии в месяц от 1200 грн – 30 грн.

Это выгодно, поскольку я могу теперь приобрести и телефон, просто выбрав его онлайн и доставив до отделения Новой почты. Оно очень близко к моему дому, и я рада, что могу заказать то, что мне нужно, не заплатив сразу ни одной гривны", – говорит она.

Условия кредитования "Посылка в кредит" в отделении:

От 1000 грн до 50000 грн (в зависимости от персонального лимита клиента);

Ставка – 0,00001% годовых, комиссия по обслуживанию – 2,5% в месяц (реальная годовая процентная ставка – 65,86%);

Стоимость доставки посылки с наложенным платежом и комиссия за перевод включаются в сумму кредита – то есть сразу клиенту не нужно вообще ничего платить;

Кредит выплачивается равными частями в течение 12 месяцев;

Возможно досрочное погашение без дополнительных комиссий – то есть не придется платить, если кредит погасить раньше времени.

"Я сама работаю в интернет-магазине и часто объясняю клиентам: если у вас форс-мажорные обстоятельства, если вам нужен товар, но вы не можете сразу его оплатить, выходом может стать именно Посылка в кредит. Вы просто выбираете на сайте товар, выбираете наложенный платеж, и в ближайшем к вам отделении оформляете его как посылку в кредит, а затем рассчитываетесь уже с Новой почтой", – объясняет клиентка.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

Узнать свой кредитный лимит в мобильном приложении или в отделении Новой почты; Заказать желаемый товар с наложенным платежом на любое отделение Новой почты; Прийти в отделение с документами – паспортом и ИНН (индивидуальным налоговым номером) – и телефоном, на который оформили заказ. Туда придут уведомления с кодом для подписания договора; Сообщить работнику, что хотите забрать посылку в кредит, предоставить документы, подписать электронный договор и забрать заказ.

"Быстро, удобно и на любой товар" – сотрудница Новой почты о Посылке в кредит

Начальница отделения Новой почты в Горишних Плавнях Марина Турин оформляет своим клиентам ежедневно Посылку в кредит.

"Суть новации в том, что теперь у клиента есть возможность забрать посылку сразу, а платить за нее позже. Это удобно, например, когда вы еще не получили заработную плату, а товар нужен сейчас. Кстати, такой сервис в Украине предлагают впервые", – рассказывает собеседница.

Чтобы взять посылку в кредит, достаточно:

Быть гражданином Украины от 18 до 65 лет;

Пользоваться услугами Новой почты на протяжении последних 6 месяцев;

Иметь хорошую кредитную историю – без задолженностей и просроченных платежей.

"Оформление происходит очень быстро. Если у клиента с собой ID-карта, или просто Дія в смартфоне, весь процесс занимает две-три минуты. Если паспорт-книжечка и ИНН, то может потребоваться немного больше времени. Но, в в любом случае, это в среднем пять минут", – делится особенностями оформления кредита начальница отделения.

Интересно, что заказать услугу можно не только для покупок в интернет магазинах, но и при пересылке обычных частных посылок.

"Можно оплатить в кредит любую посылку, в экспресс-накладной которой указан "наложенный платеж". Интернет-магазин, ФЛП или частное лицо – значения не имеет. От небольшого магазинчика, который предлагает товары в соцсетях, до больших гигантов типа Rozetka или даже товаров на досках объявлений – услуга доступна всем. Мы видим, что наиболее востребованные товары – бытовая техника и электроника, одежда и обувь, то есть все то, что нужно людям каждый день. А значит, нужна и наша услуга", – объясняет она. .

Марина Турин также говорит, что такая услуга вполне может стать альтернативой обычному потребительскому кредитованию. Прежде всего благодаря выгодным условиям и скорости оформления. И, к тому же, купить товар в кредит у небольшого онлайн-продавца гораздо труднее – разве что с помощью банка. Но это уже занимает совсем другое время.

Выгодно для бизнеса – всю сумму за заказ продавец получает сразу

Владелец магазина игрушек "Санта" Виктория Иванова из Полтавы стала предпринимателем и открыла ФЛП всего полгода назад. Она активно ведет Instagram-страницу магазина и в последнее время получает много заказов из разных регионов страны.

"Если человек ждет зарплату, а у ребенка или крестника тем временем день рождения, то Посылка в кредит – отличная идея. Зимой родители, бабушки и дедушки заказывали деткам санки, разные подарки. Я клиентам на своей странице так и писала: если ребенок хочет подарок сейчас – заказывайте, а если не хватает средств, оформляйте как Посылку в кредит в отделениях Новой почты, – рассказывает Виктория. – NovaPay вместо покупателя оплатит мой товар, мне не нужно ждать, пока клиент выплатит рассрочку.Я получаю все деньги сразу. И я еще не встречала такой услуги на украинском рынке.

Кирилл Муха – предприниматель из Харькова. Владелец небольшой сети из пяти магазинов специализируется на продаже техники Apple и аксессуаров. Часто отправляет заказы клиентам на одном из отделений Новой почты, где ему и рассказали о новинке.

"Клиент заказал аксессуаров на 1000 гривен. Интересно, что ему услуга Посылка в кредит помогла в необычной ситуации: POS-терминалы не работали из-за перебоев с интернетом, оплата не проходила. Поэтому нашли выход из ситуации: оформили кредит, он забрал посылку и просто пошел домой", – вспоминает он.

Предприниматель считает, что стоит рассмотреть такую функцию тем, кто настроен купить смартфоны, технику Apple, планшеты, но не имеет возможности выплатить всю сумму за заказ сразу. "Для этого не нужно идти в магазин за смартфонами и гаджетами. Вы просто забираете покупку в кредит на Новой почте, получая заказ. Мы часто сталкиваемся с тем, что клиент хочет приобрести определенный товар, но всей суммы у него нет. И Посылка в кредит – выход из такой ситуации", – советует Кирилл.

Поэтому Посылка в кредит пригодится и бизнесу, помогая ему увеличить продажи, и покупателям, которые не имеют возможности оплатить посылку при получении, но хотят, чтобы она приносила пользу уже сейчас. Новая почта и NovaPay позаботятся и о тех, и о других.

Лицензия ООО "НоваПей Кредит" на предоставление займов, в том числе и на условиях финансового кредита, выдана Нацкомфинуслуг, распоряжение № 163 от 26.01.2017 г.