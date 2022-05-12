Япония накажет Россию за войну против Украины: откажутся от нефти и нарастят санкции

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении наращивать санкции против России вместе с ЕС. Также принято решение отказаться от российской нефти.

Заявлением японского премьера цитирует Аljazeera. "Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и Кисида заявили, что продолжат осуждать Россию и обсудят, как максимизировать сотрудничество в таких областях, как энергетика, поставки которой оказались под угрозой из-за к войне и санкциям против Москвы", – говорится в публикации.

Япония объявила, что со временем остановит импорт российской нефти, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия для средств к существованию людей и бизнеса. Япония сильно зависит от импорта энергоносителей, в том числе из России, которая в прошлом году поставила ей около четырех процентов сырой нефти и девять процентов газа.

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"Токио, ключевой союзник США, вслед за западными странами принял целый ряд карательных мер против России, включая санкции, направленные против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, российского центрального банка и руководителей компаний", – говорится в публикации.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Новая Зеландия обновила санкции против России за ее военное вторжение в Украину. В список добавили российских пропагандистов, в том числе, главу "ВГТРК" (каналы "Россия 1", "Россия 24" и т.д.) Олега Добродеева, а также тех, кто причастен к кибератакам.