Yakaboo изъял из своего каталога все русские книги и переведет 3 млн грн в поддержку армии

Украинский книжный онлайн-магазин Yakaboo изъял из своего каталога все русские книги и прекратил сотрудничество с РФ. Компания также пересылает 3 млн грн в поддержку украинской армии.

"Победа Украины, мир и свобода в нашем государстве – единственное, что сегодня имеет значение для каждого украинца! Yakaboo направляет 3 000 000 гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины, фонда "Вернись живым" и на целевые программы терробороны", – сообщается на странице Yakaboo в Facebook в понедельник, 28 февраля.

Отмечается, что компания остановит сотрудничество со всеми российскими компаниями, издательствами и т.д. "Менеджеры Yakaboo, имеющие доступ к компьютерам, изымают издание страны-агрессора с нашего сайта. Yakaboo оперативно возвращает средства по отмененным заказам по программе єПідтримка, чтобы предоставить вам возможность переслать эти средства на нужды украинской армии", – говорится в сообщении.

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Напомним, правительство Украины и различные неправительтвенные организации собрали почти $19 млн в криптовалюте в качестве поддержки в войне с Россией. Эти средства поступают в основном в таких активах как Bitcoin, Ethereum и Tether.

Об этом свидетельствуют данные блокчейн-аналитической компании Elliptic. Эксперты называют криптоактивы важным способом краудфандинга в условиях вторжения российских войск – они позволяют совершать транзакции быстро и без ограничений, установленных традиционными финансовыми учреждениями.

Из суммы пожертвований в $18,9 млн около 56% приходится на биткоин, 32% – на Ethereum, а 11% – на различные стейблкоины (стабильные криптовалюты, например, Tether, USD Coin, Dai и другие).

Как сообщал OBOZREVATEL, в госприложении Дія запустили новую услугу – теперь можно перевести деньги украинской армии. Все переводы пойдут в фонд "Вернись живым".