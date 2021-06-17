'Я разочарован, что 'Северный поток-2' близится к концу': сенатор США о встрече Байдена с Путиным

Член сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш заявил, что разочарован тем, что строительство газопровода "Северный поток-2" "близится к концу с каждым днем". По результатам встречи Байдена и Путина он добавил, что Западу в течение двадцатилетнего правления российского президента не удалось ответить на его агрессивное поведение так, чтобы это принесло какие-то долговременные изменения.

Риш также выразил разочарование, что несмотря на некоторые положительные результаты встреч НАТО и G7, определенные вопросы остаются нерешенными. Об этом сообщает "Голос Америки".

Кроме того, сенатор заявив, что Джо Байден не сделал никаких усилий, чтобы обсудить вопрос нарушения РФ Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в то время, как администрация американского президента проводит разоружение в одностороннем порядке.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что компенсацией за запуск газопровода "Северный поток" должно быть прекращение войны, спокойствие и стабильность Украины. Он добавил, что правительство намерено бороться за государственность.

"Прекращение войны, спокойствие и стабильность на всей территории независимой Украины. А когда мы говорим "стабильность" – это и геополитическая стабильность, и постоянное прекращение огня и контроль наших территорий, и энергетическая безопасность. Это все о справедливости", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Германии по "Северному потоку-2" может измениться после выборов канцлера. Они запланированы на сентябрь 2021-го.