White Rock Management украинского инвестора Сергея Троня открыла дата-центр в Швеции

White Rock Management – компания предпринимателя Сергея Троня, инвестирующая в инновационные технологии, – объявила об открытии дата-центра в Швеции. Это второй современный центр данных на счету White Rock Management, открытый за рубежом за последние 2 месяца.

Об этом сообщили на официальном сайте компании White Rock Management.

"White Rock Management стоит на позициях формирования глобальной сети дата-центров по всему миру", – подчеркнул Сергей Тронь.

Новый дата-центр расположен на севере Швеции и работает за счет возобновляемых источников энергии. Центр данных ориентирован на предоставление высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры для нужд корпоративных и частных клиентов.

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"Чтобы масштабировать бизнес на международных рынках, реализовать успешные кейсы по созданию современных центров данных, важно найти подходящие условия для учреждения подобных предприятий. В первую очередь обеспечить энергетические потребности с минимизацией затрат и вреда среде", – объяснил Сергей Тронь.

Кроме удачного географического положения, низкой стоимости электроэнергии, налоговых стимулов и поддержки местных властей, локация нового центра обработки данных имеет выгодные климатические условия, оптимальные для работы дата-центров на восстанавливаемых источниках энергии.

Всего в Швеции насчитывается свыше 150 дата-центров на $1,6 млрд. Шведские центры данных обслуживают таких лидеров цифровой индустрии, как NASDAQ, Amazon Web Services и Facebook.

Напомним, что летом 2021 года White Rock Management открыла дата-центр в Республике Казахстан мощностью более 100 МВт. В среднесрочной перспективе – открытие центра обработки данных в Северной Америке. Также планируется возобновление работы современного дата-центра на территории Украины.

Справка: White Rock Management – компания, которая специализируется на создании многофункциональных дата-центров по всему миру. Главный фокус White Rock Management – искусственный интеллект, потоковые вычисления, рендеринг и блокчейн. Основателем компании является Сергей Тронь – украинский предприниматель, инвестор международного уровня. Бизнесом занимается более 15 лет. Сфера интересов: IT, логистика, энергетика.