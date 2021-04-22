Выплаты больничных украинцам выросли: в бюджете Соцстраха образовалась миллиардная дыра

Средний размер помощи по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 365,26 грн в расчете на день. В I квартале 2021-го рост среднедневной помощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15,9%. В январе-марте Фонд принял на финансирование больничных на сумму более 4 млрд грн, что на 1,4 млрд грн или 51,8% больше, чем за этот же период 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ. С начала года объем поступлений доли от ЕСВ на счет Фонда ежемесячно не покрывает потребность в расходах фонда за тот же период. Так, в первом квартале на счет поступило 6,85 млрд грн, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало 2021-го составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн – расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве.

Существенный рост потребности в расходах по больничным листам наблюдается с осени 2020 года и связан с заболеванием украинцев на COVID-19, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией контактных лиц, сезонным повышением заболеваемости, а также случаями обострения болезней из-за запрета осуществления плановых госпитализаций, отсутствием или меньшим объемом прохождений реабилитационного лечения на базе санаторно-курортных учреждений.

Отметим, что сумма выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной зарплаты работника. Она исчисляется путем деления начисленной за расчетный период (12 месяцев) заработной платы, на которую начислен единый взнос на общеобязательное государственное соцстрахование, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета дней, неотработанных по уважительным причинам.

Ранее в ФССУ сообщили, что задержки с выплатами больничных возникают по причине того, что потребности в расходах превышают темпы роста доходов от доли единого социального взноса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде обсудили возможности объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования и Фондом государственного соцстрахования на случай безработицы. В случае реализации такой идеи через ПФУ будут выплачиваться не только пенсии, но и больничные, пособия по беременности и родам, а также прочие соцвыплаты.