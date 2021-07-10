Вслед за ТЭС работу могут остановить госшахты, – лидер профсоюза горняков

Остановка ТЭС может привести к перебоям с отгрузкой и оплатой угля с государственных шахт.

Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"Ситуация с остановкой ТЭС может привести к перебоям с отгрузкой и оплатой угля. На сегодняшний день уже остановлена Славянская ТЭС. Все три станции государственного" Центрэнерго "работают минимальным составом оборудования", - заявил нардеп.

Он отметил, что "Центрэнерго" уже предупредило о возможных проблемах с оплатой угля.

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"Центрэнерго", известное хроническими долгами за отгруженный с шахт угля, снова предупредило о возможных проблемах с выполнением обязательств перед госшахтами", - добавил нардеп.

По его словам, кризис спровоцировал безответственная политика НКРЭКУ.

"Очевидно, что без того обескровлена отрасль стоит на пороге очередного кризиса. Этот кризис своими руками продолжает создавать НКРЭКУ в соглашение спекулянтам и посредникам, паразитирующих на государственных энергокомпаниях", - добавил нардеп.

Он отметил, что как следствие подготовка к осенне-зимнему периоду фактически приостановлена: у генерирующих компаний нет средств на создание запасов угля и проведения ремонтов

"Почему-то нет сомнений, что все это делается" независимым регулятором "для того, чтобы осенью был повод снова запустить в Украине электроэнергию из России и Беларуси", - подытожил Волынец.

Напомним, 6 июля остановила работу Славянская ТЭС "Донбассэнерго". Системный оператор присвоил станции статус "дефолт".

В "Донбассэнерго" заявили, что ТЭС не может продолжать работать в убыток из-за аномального падения цен, вызванный спекуляциями на рынке в сутки вперед. Компания призвала Регулятор НКРКУ исправить ситуацию и пересмотреть правила работы рынка, которые позволяют такие манипуляции.

В начале июля цена на РДН упала до исторического минимума 40 коп. / КВт час, что кратно ниже себестоимости производства электроэнергии на АЭС и ТЭС.

Министерство энергетики обратилось к регулятору с просьбой запретить спекулянтам заниматься манипуляциями на рынке в сутки вперед.