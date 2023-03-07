Вскрыта крупная схема обхода санкций: как товары из ЕС попадают в Россию

Подсанкционные товары из Финляндии могли попасть в страну-террористку Россию. Экспорт товаров в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан взлетел – на 434%, 164% и 135% соответственно.

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В 2022 году в эти страны экспортировалась продукция, которая подпадает под санкции, например, машины, оборудование и транспортные средства. Кроме того, большая часть товаров, следовавших из Финляндии в Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан, следовали именно через Россию по дорогам, грузовикам или поездам, говорится в материале Yle.

"Часть этих товаров либо остается на пути в Россию, либо попадает в качестве реэкспорта из этих стран в Россию", – рассказывает начальник управления таможенного контроля Финляндии Сами Ракшит. Поскольку Кыргызстан и Казахстан вместе с РФ, Беларусью и Арменией входят в Евразийский экономический союз, перемещение товаров между этими странами легко и беспроблемно.

До минувших выходных таможня не могла без четких доказательств вмешиваться в документацию таких транспортов, которые подозреваются в уклонении от санкций. Получить четкий экран тяжело при пересечении границы, рассказал Ракшит.

При этом ситуация изменилась, поскольку обеспокоенность по поводу уклонения от санкций раздаются и на уровне ЕС. Десятый пакет санкций против России был недавно одобрен, и он, по крайней мере, частично касается санкционного обращения.

OBOZREVATEL сообщал, что немецкий фонд "Защита климата и экологии" подозревается в сотрудничестве с Россией по обходу санкций для завершения строительства "Северного потока-2". Организация, вероятно, получила 20 миллионов евро "пожертвований" от компании Nord Stream 2 AG (руководит российскими газопроводами "Северный поток" и "СП-2"), не уплатив половину этой суммы в виде налога, а декларацию скрыла.

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