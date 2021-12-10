Все работники Google получат по $1600: за что им заплатят

IT-компания Google предоставит дополнительный бонус своим сотрудникам по всему миру в размере $1600. Премию выдадут из-за того, что американский техногигант отсрочил сроки выхода работников в офисы.

Уже в декабре Google предоставит всем сотрудникам, включая расширенный штат сотрудников и стажеров, премию. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, компания поддерживает своих сотрудников во время пандемии COVID-19. При этом в Google не указали, сколько в целом компания выделила денег для выплат.

Отметим, в марте 2021-го внутренний опрос Google показал, что благосостояние сотрудников за последний год снизилось. После этого корпорация объявила о введении ряда льгот, включая денежный бонус в размере $500.

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Еще 3 декабря в Google сообщили, что приняли решение отложить свой план возвращения в офис на неопределенный срок. Все из-за опасений, связанных с распространением вируса штамма Омикрон, а также некоторого сопротивления сотрудников против вакцинации. В компании планировали, что сотрудники снова начнут работать в офисах с 10 января 2022 года.

Напомним, в 2020-м глава Facebook (сейчас – Meta) Марк Цукерберг ввел дополнительные выплаты для сотрудников в размере $1000. Деньги выделялись на нужды "домашнего офиса", сообщало The Verge.

Ранее сообщалось, что в Португалии одобрили поправки в трудовое законодательство. Теперь работодателей будут штрафовать за обращение к сотрудникам в нерабочее время.

Помимо этого, они должны будут вносить свой вклад в расходы, понесенные работниками в результате перехода на удаленную работу. Это может быть оплата счетов за электричество или интернет.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что итальянское управление по защите конкуренции (AGCM) оштрафовало американскую компанию Amazon на $1,2 млрд за злоупотребление доминирующим положением. Как заявили в ведомстве, техногигант нанес ущерб конкурирующим операторам логистической службы онлайн-торговли.