Италия оштрафовала Amazon на $1,2 млрд: в чем причина

Итальянское управление по защите конкуренции (AGCM) оштрафовало американскую компанию Amazon на $1,2 млрд за злоупотребление доминирующим положением. Как заявили в ведомстве, техногигант нанес ущерб конкурирующим операторам логистической службы онлайн-торговли.

Санкции были наложены на компании Amazon Europe Core S.à rl, Amazon Services Europe S.à rl, Amazon EU S.à rl, Amazon Italia Services Srl и Amazon Italia Logistica Srl. Об этом сообщает La Repubblica.

"Amazon занимает абсолютное доминирующее положение на итальянском рынке брокерских услуг, что позволяет ей продвигать собственную логистическую услугу под названием Fulfillment by Amazon, так называемую FBA, с продавцами, активными на платформе Amazon. С ними конкурируют операторы на этом рынке", – отметили в ведомстве.

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Еще в ноябре Amazon проиграл в суде Европейского союза спор об отмене антимонопольного расследования в Италии параллельно с проверкой в ведомстве ЕС. ЕК (Европейская комиссия) изучает, как компания выбирает розничных продавцов для выделенного поля покупки на страницах, которые привлекают около 80% продаж.

Кроме того, проверяют то, как продавцы могут предлагать продукты в рамках программы лояльности Amazon Prime, которая предлагает бесплатную доставку. "Мы категорически не согласны с решением Итальянского антимонопольного ведомства и подадим апелляцию", – цитирует Bloomberg заявление Amazon.

Комиссия по защите данных Люксембурга, где Amazon имеет свою базу, в июле наложила на компанию штраф на рекордные 746 млн евро за обработку персональных данных в нарушение Общего регламента ЕС по защите данных.

Кроме того, в Германии проводится несколько антимонопольных расследований в отношении продаж Amazon. Великобритания также изучает аналогичные вопросы с ЕС.

Позавчера, 7 декабря, в работе Amazon произошел масштабный сбой. Приостановка облачных сервисов показала людям, в каких мелочах они зависимы от компании миллиардера Джеффа Безоса, а также проиллюстрировало монопольное положение.

Как пишет Quartz, полное отключение Amazon стало бы "максимально близким к полному переходу мира в офлайн". В The Wall Street Journal написали, что перестала работать масса вещей –от автокормушек для кошек до роботов-пылесосов. "Нам пришлось кормить кошек вручную, как в древние времена" – сказал собеседник газеты.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что суд Евросоюза поддержал решение Еврокомиссии оштрафовать Google на 2,4 млрд евро. Само решение было принято еще в 2017 году. Наказание компания понесет за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.