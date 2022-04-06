Восстановить интернет и энергетическую систему Украине помогут иностранцы

Украина активно готовится устранять последствия разрушительной войны, которую на ее территории развязала Россия. Уже подготовлены проекты по восстановлению энергетической инфраструктуры и интернет-связи по всей территории страны.

Так, Энергетическое сообщество создает Фонд энергетической поддержки Украины, сообщило Министерство энергетики Украины. Донорами Фонда станут преимущественно государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации.

Средства направят на восстановление разрушенной и поврежденной энергетической инфраструктуры. Координатором выступит украинское Минэнерго. Поставщики будут определяться в помощью международных закупочные агентств, а приоритет предоставят украинским производителям.

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"Россияне убивают женщин и детей, уничтожают инфраструктурные объекты, оставляют людей без света и тепла. Но при содействии наших друзей мы восстановим эти разрушения, построим страну, которая будет еще крепче и надежнее энергетически", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Кроме того, международные партнеры помогут восстановить интернет в Украине, заявили в Министерстве цифровой трансформации. Российские войска серьезно повредили сеть украинских операторов связи.

"Люди во многих населенных пунктах остались без доступа к интернету. Операторы ежедневно продолжают предоставлять услуги в регионах, где это возможно, и возобновляют доступ в интернет для украинцев", – отметили в ведомстве.

Для помощи в проведении таких работ запускается проект "Держите Украину на связи". Он предусматривает, что международные партнеры помогут операторам закупить необходимое оборудование.

"Первое оборудование начнет прибывать в Украину уже в середине апреля. Это полностью волонтерская инициатива добровольцев, которые прилагают все усилия, чтобы сохранить доступ украинцев к важной информации", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Мининфраструктуры, в Украине также формируется новый тип логистической системы. Она будет быстро реагировать на внешние угрозы и адаптироваться к ним. Такая система касается как поставок для предприятий, так и организации эвакуации людей.