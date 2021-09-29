Водород вместо газа. В Украине объяснили, как ГТС обгонит "Северный поток-2"

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" не смогут использовать для транспортировки газоводородных смесей. Причина – вероятность больших потерь в системе. При этом в "ОГТСУ" ("Оператор ГТС Украины") уже изучают возможность транспортировки водорода.

"Если, например, в Выборге (РФ) закачать 1 кг водорода, то на материковую часть Германии поступит в лучшем случае 250 г, опять-таки в смеси с природным газом. То есть потери составляют 75% на участке 1000 км", – заявил директор из интегрированных коммуникаций "Нафтогаза" Максим Белявский, сообщает "Интерфакс".

В свою очередь компания "Укртрансгаз", как независимый Оператор украинских газохранилищ, совместно с "ОГТСУ" начала изучать возможность по развитию рынка возобновляемых газов в Украине (водород, биометан и синтетический метан). Для этого ключевые игроки рынка газа в нашей стране подписали меморандум, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза". Он предусматривает:

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стратегическое сотрудничество в вопросах декарбонизации энергосектора (переход на низкоуглеродные источники энергии);

раскрытие потенциала возобновляемых газов в стране;

исследования технологий и процессов их транспортировки и хранения.

Напомним, из Украины в Европу проложат водородную "магистраль" – проект получил название "Центральноевропейский водородный коридор". Участие в его реализации примут четыре ведущие компании газовой инфраструктуры.

В частности, среди компаний-участников – "Оператор газотранспортной системы Украины", EUSTREAM (оператор ГТС Словакии), NET4GAS (Чехия) и OGE (ведущий оператор Германии). Организаторы проекта отмечают, что Украина имеет хорошие условия для производства зеленого водорода. В то же время коридор позволит транспортировать топливо из предприятий к потребителям в Чехии и Словакии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, кандидат в канцлеры Германии и сопредседатель партии "Союз-90/"Зеленые" Анналена Бербок не хочет разрешать поставки газа из России в ФРГ по "Северному потоку-2", если войдет в новое правительство. По словам политика, пропуск газа будет фатальным.