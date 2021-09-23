Из Украины в Европу проложат водородный коридор: Германия станет ключевым покупателем

Из Украины в Европу проложат водородную "магистраль" – проект получил название "Центральноевропейский водородный коридор". Участие в его реализации примут четыре ведущие компании газовой инфраструктуры.

В частности, среди компаний-участников – Оператор газотранспортной системы Украины, EUSTREAM (оператор ГТС Словакии), NET4GAS (Чехия) и OGE (ведущий оператор Германии). Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Организаторы проекта отмечают, что Украина имеет хорошие условия для производства зеленого водорода. В то же время коридор позволит транспортировать топливо из предприятий к потребителям в Чехии и Словакии.

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"Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия", – сообщили представители Оператора ГТС Украины.

По их словам, партнерство с другими операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода.

В частности, Словакия и Чехия эксплуатируют газопроводный коридор, соединяющий Украину с зонами спроса на водород в Европе. Газотранспортные системы этих стран и Германии могут быть перепрофилированы для транспортировки водорода.

Ожидается, что именно Германия станет ключевым регионом спроса в Европе, который будет импортировать значительные объемы топлива.

Организаторы проекта считают, что такой коридор может быть создан частично за счет перепрофилирования газовой инфраструктуры в сочетании с инвестициями в новые водородные трубопроводы и станции.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что транспортировка водорода по газопроводу "Дружба" в Европу является одним из главных приоритетов для Украины. Этот вопрос обсуждают с Евросоюзом.

Отмечается, что с технической точки зрения было бы возможно превратить трубопровод "Дружба", по которому сейчас транспортируется российский газ в Европу, на водородный. Он добавил, что такой трубопровод мог бы сыграть важную роль в "зеленой энергетике". На развитие способности украинских газохранилищ до 2030 года планируется направить примерно 14 млрд грн внутренних инвестиций.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Европарламенте более 40 депутатов обвинили компанию "Газпром" в манипуляциях и шантаже на газовом рынке для одобрения запуска "Северного потока-2". Они потребовали срочного расследования деятельности российского концерна.