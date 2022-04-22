Во время выступления представителя РФ в МВФ заседания покинули участники из других стран

Официальные представители Германии, Японии, США и других стран покинули совместное заседание МВФ и Всемирного банка в момент, когда начал говорить представитель России. Таким образом они протестовали против агрессии РФ.

Об этом сообщает издание Bloomberg. "Представители присутствовали на заседании комитета по развитию учреждения, рассказали участники людей, которые отказались назвать себя, потому что собрание носит частный характер. Комитет представляет собой форум на уровне министров Всемирного банка и МВФ для достижения межправительственного консенсуса", – говорится в сообщении.

Отметим, ранее министр финансов США Джанет Йеллен, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и другие министры финансов и управляющие центральных банков покинули встречу "Большой двадцатки" из-за выступления представителя России.

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В результате "Большая двадцатка", созданная в 1990-х годах для того, чтобы объединить крупнейшие развитые и развивающиеся рынки в единый форум для решения ключевых глобальных проблем, на этой неделе не смогла опубликовать совместное коммюнике по итогам встречи в Вашингтоне.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия может столкнуться с историческим дефолтом. Его не следует рассматривать как технический дефолт. Об этом заявил гендиректор второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин.