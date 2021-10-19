Вместо соли отправляли сигареты в Венгрию: заказчиком контрабанды оказался сын экс-замминистра

Из Украины в Венгрию поставляли под видом соли контрабандные сигареты. При этом заказчиком оказался сын экс-замминистра транспорта и связи Владимира Бадагова – Вячеслав Бадагов. У него свой бизнес и компании в Украине, больше всего в Кременчуке, Горишних Плавнях и Киеве.

Как оказалось, в 2021 году было 3 партии поставок контрабанды. Они оцениваются примерно в $3,06 млн. Об этом рассказал источник OBOZREVATEL.

Венгерские правоохранители задержали партию контрабандных сигарет украинского производства, которую пытались провезти через границу под видом упаковок с солью. Схема работала на причале Чепель (Венгрия).

Видео дня

Партию обнаружили случайно. Из-за поломки крана баржу отправили в город Пакш. Там во время разгрузки повредился один из контейнеров, и оттуда посыпались сигареты. Полная проверка показала, что под соль была замаскирована рекордная для Венгрии партия сигарет. Ранее уточнялось, что получатель контрабандных сигарет – польская компания с украинскими владельцами.

Интересно, что в текущем году уже было 3 партии – в апреле, июне и июле. В Венгрии уже произошли первые задержания таможенников.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в морском торговом порту "Южный" пограничники обнаружили 50 брикетов кокаина, весом более 60 кг. Задержаны трое членов международной наркогруппировки – граждане Украины, Румынии и Албании, которые организовали поставку.