Сигареты вместо соли: украинцы организовали контрабанду в Венгрию на миллионы долларов

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Рынки и компании
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Из Украины в Венгрию поставляли контрабандные сигареты

В Венгрию из Украины систематически поставляли контрабандные сигареты под видом соли. Только в 2021-м было 3 партии – в апреле, июне и июле. Заказчиком является гражданин Украины, а партии оцениваются примерно в $3,06 млн.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, в Венгрии уже произошли первые задержания таможенников. Совсем недавно венгерские правоохранители задержали партию контрабандных сигарет украинского производства, которую пытались провезти через границу под видом упаковок с солью.

Отметим, если в судне в виде груза есть соль, то осадка судна видна по одной линии, а если сигареты, то линия осадки выше. Потому что сигареты легче.

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Из Украины в Венгрию поставляли контрабандные сигареты

Схема работала на причале Чепель (Венгрия). Сами партии оцениваются в 1 млрд венгерских форинтов, что в переводе в доллары составляет 3,06 млн.

Из Украины в Венгрию поставляли контрабанду

Партию ранее обнаружили случайно. Из-за поломки крана баржу отправили в город Пакш. Там во время разгрузки повредился один из контейнеров, и оттуда посыпались сигареты. Полная проверка показала, что под соль была замаскирована рекордная для Венгрии партия сигарет.

Как уточнялось, получатель контрабанды – польская компания с украинскими владельцами. По словам источников, среди учредителей фирмы – один из бывших заместителей министра инфраструктуры.

Из Украины поставляли контрабанду сигарет

Ранее ГБР (Государственное бюро расследований) ликвидировало на Киевской таможне канал контрабанды товаров на десятки миллионов гривен. Незаконно через столичные аэропорты провозили товары широкого потребления и подакцизные товары.

На данный момент правоохранители изъяли более 30 тонн товаров. Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и группы подакцизных товаров под видом простых почтовых перевозок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский убежден, что лояльное к контрабандистам законодательство Украины необходимо менять. Президент заявил о введении наказания за нелегальный импорт до 20 лет лишения свободы.

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