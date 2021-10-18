Сигареты вместо соли: украинцы организовали контрабанду в Венгрию на миллионы долларов

В Венгрию из Украины систематически поставляли контрабандные сигареты под видом соли. Только в 2021-м было 3 партии – в апреле, июне и июле. Заказчиком является гражданин Украины, а партии оцениваются примерно в $3,06 млн.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, в Венгрии уже произошли первые задержания таможенников. Совсем недавно венгерские правоохранители задержали партию контрабандных сигарет украинского производства, которую пытались провезти через границу под видом упаковок с солью.

Отметим, если в судне в виде груза есть соль, то осадка судна видна по одной линии, а если сигареты, то линия осадки выше. Потому что сигареты легче.

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Схема работала на причале Чепель (Венгрия). Сами партии оцениваются в 1 млрд венгерских форинтов, что в переводе в доллары составляет 3,06 млн.

Партию ранее обнаружили случайно. Из-за поломки крана баржу отправили в город Пакш. Там во время разгрузки повредился один из контейнеров, и оттуда посыпались сигареты. Полная проверка показала, что под соль была замаскирована рекордная для Венгрии партия сигарет.

Как уточнялось, получатель контрабанды – польская компания с украинскими владельцами. По словам источников, среди учредителей фирмы – один из бывших заместителей министра инфраструктуры.

Ранее ГБР (Государственное бюро расследований) ликвидировало на Киевской таможне канал контрабанды товаров на десятки миллионов гривен. Незаконно через столичные аэропорты провозили товары широкого потребления и подакцизные товары.

На данный момент правоохранители изъяли более 30 тонн товаров. Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и группы подакцизных товаров под видом простых почтовых перевозок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский убежден, что лояльное к контрабандистам законодательство Украины необходимо менять. Президент заявил о введении наказания за нелегальный импорт до 20 лет лишения свободы.