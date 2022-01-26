Власти просили итальянских бизнесменов отменить встречу с Путиным из-за Украины – согласились только 7

Итальянские власти просили крупнейшие компании в преддверии их встречи с президентом России Владимиром Путиным пропустить мероприятие. Они сослались на напряженную ситуацию и возможное полномасштабное вторжение РФ в Украину. Так, как минимум 7 крупнейших компаний из Италии отказались участвовать.

В частности, речь идет о крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni и энергокомпании Snam. Об этом сообщает La Repubblica.

Но от встречи с российским президентом отказались не все компании. Топ-менеджеры в среду, 26 января, провели телеконференцию по инвестиционным перспективам в России. Как пишет Bloomberg, компании проигнорировали призыв своего правительства.

Отмечается, что правительство во главе с премьер-министром Марио Драги ранее обратилось к руководителям, сказал итальянский чиновник, попросив не называть имени. По его словам, форум, организованный итало-российской торговой палатой, является частной инициативой, и ни посол Италии в Москве, ни другие представители правительства на нем не присутствовали.

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В Кремле сказали, что в беседе должны были принять участие 16 представителей итальянского бизнеса, пишет "Интерфакс". Несмотря на подсчеты итальянских СМИ, как видно на фото с форума, участие приняли 10 представителей бизнеса, то есть, вероятно, от встречи отказались 6 компаний.

Отметим, сейчас в странах Евросоюза и Штатах идут активные дискуссии касательно возможного вторжения России в Украину. Запад прорабатывает возможные санкции. В то же время в Кремле заявили, что не планируют полномасштабное вторжение.

Ранее сообщалось, что Путин рискует подвергнуться персональным санкциям в случае нападения РФ на Украину. Американский лидер Джо Байден заявил, что рассмотрит возможность введения отдельных ограничений против Путина, если он отдаст приказ о вторжении в нашу страну. Штаты рассматривают многие экономические санкции, но Германия настаивает на ослаблении мер для энергосектора.

Как писал ранее OBOZREVATEL: