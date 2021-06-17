Владелец сайта эротического контента OnlyFans с украинскими корнями стал миллиардером – Forbes

Во время пандемии COVID-19 сайт эротического контента OnlyFans процветал, превратив его владельца, Леонида Радвинского, который является выходцем из Украины, в нового долларового миллиардера. Его состояние оценивается примерно в $1,8 млрд.

Об этом сообщает Forbes. В октябре 2018 года "интернет-барон" из Флориды Леонид Радвинский, которому сейчас 39 лет, купил примерно 75% бизнеса.

В 2020 году выручка OnlyFans составила $400 млн, что на 540% больше, чем в предыдущем году. Общее количество фанатов, которые платят за подписку, выросло более чем на 500% до 82 миллионов.

Биография предпринимателя до покупки OnlyFans почти неизвестна, но сообщалось, что он родился в Одессе. Выяснилось, что в начале 2000-х Радвинский руководил "небольшой империей" веб-сайтов с порноссылками.

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Ранее сообщалось, что французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса и занял первое место в списке миллиардеров. Его состояние достигает $192,2 млрд.

Его прибыль увеличилась на $3,9 млрд благодаря тому, что акции LVMH за прошедшую неделю выросли с 773 до 800 долларов за акцию. Акции Amazon за тот же период снизились до 3223 долларов за акцию, что привело к уменьшению собственного капитала Джеффа Безоса почти на $700 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала пандемии коронавируса как минимум девять человек стали долларовыми миллиардерами. Их акции выросли за счет роста спроса на вакцины от COVID-19. Стефан Бансель – состояние генерального директора американской компании Moderna по данным на апрель 2021 года оценивается в $4,3 миллиарда.