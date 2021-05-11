Витренко рассказал о новом арбитраже против "Газпрома": подробности
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко анонсировал новый арбитраж против российского "Газпрома". Он рассказал, что будут выяснять с компаний, почему нет переноса точек передачи газа европейским потребителям и транзита из Центральной Азии.
Об этом он сообщил в интервью "НВ Бизнес". "Мы можем и должны принимать соответствующие юридические действия. Мы можем и должны жаловаться в Европейские антимонопольные органы. Никто не ограничивает наше право начать новый арбитраж", – заявил Витренко.
Он уточнил, что перед обращением в арбитраж "Нафтогаз" сначала должен в полном соответствии с предусмотренной контрактом процедурой пытаться решить конфликтные ситуации с "Газпромом" путем переговоров. И только если они окажутся безрезультатными –обращаться в европейские органы.
"Мы сейчас восстановим нашу юридическую позицию, будем с "Газпромом" выяснять, почему нет переноса точек передачи газа европейским потребителям. Почему нет транзита из Центральной Азии, хотя центральноазиатские компании хотели бы транспортировать газ в Европу через Украину. Для НАК это значительные дополнительные доходы от организации транзита. Вот эти все вопросы мы будем задавать", – добавил глава компании.
Также он подчеркнул, что на тему возможного переноса точек передачи газа на восточную границу Украины распространяется "не то, что даже спекуляция, а иногда это просто хайп, иногда это целенаправленная клевета, что мы хотим возобновить прямые поставки". "Иногда это связывается с моим именем. Я никогда не говорил о том, что надо возобновить прямые поставки. Это не просто искаженные мои слова, это совершенно искаженный смысл того, что я говорил. Просто Россия не хочет, чтобы на них кто-то давил, не хочет, чтобы кто-то жаловался в Антимонопольный комитет европейский. Кто-то не хочет, чтобы "Нафтогаз" подавал в международный арбитраж против "Газпрома", – подытожил Витренко.
Ранее Витренко заявил, что правительство поручило ему вывести НАК "Нафтогаз Украины" на прибыль. Также должна увеличиться добыча газа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Витренко заявил, что планирует на должности создать рыночные условия, чтобы экономически обоснованная цена была ниже для потребителей, чем сейчас. Одна из целей – увеличение собственной добычи газа.
Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш написал письмо главе правления национальной компании Юрию Витренко, где отметил, что председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд не допускает его к исполнению обязанностей вопреки международным нормам и законодательству Украины.
И.о. министра энергетики Юрий Витренко, сменивший Андрея Коболева на должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", заявил, что занять пост главы правления компании ему предложили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.