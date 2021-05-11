Витренко рассказал о новом арбитраже против "Газпрома": подробности

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко анонсировал новый арбитраж против российского "Газпрома". Он рассказал, что будут выяснять с компаний, почему нет переноса точек передачи газа европейским потребителям и транзита из Центральной Азии.

Об этом он сообщил в интервью "НВ Бизнес". "Мы можем и должны принимать соответствующие юридические действия. Мы можем и должны жаловаться в Европейские антимонопольные органы. Никто не ограничивает наше право начать новый арбитраж", – заявил Витренко.

Он уточнил, что перед обращением в арбитраж "Нафтогаз" сначала должен в полном соответствии с предусмотренной контрактом процедурой пытаться решить конфликтные ситуации с "Газпромом" путем переговоров. И только если они окажутся безрезультатными –обращаться в европейские органы.

"Мы сейчас восстановим нашу юридическую позицию, будем с "Газпромом" выяснять, почему нет переноса точек передачи газа европейским потребителям. Почему нет транзита из Центральной Азии, хотя центральноазиатские компании хотели бы транспортировать газ в Европу через Украину. Для НАК это значительные дополнительные доходы от организации транзита. Вот эти все вопросы мы будем задавать", – добавил глава компании.

Также он подчеркнул, что на тему возможного переноса точек передачи газа на восточную границу Украины распространяется "не то, что даже спекуляция, а иногда это просто хайп, иногда это целенаправленная клевета, что мы хотим возобновить прямые поставки". "Иногда это связывается с моим именем. Я никогда не говорил о том, что надо возобновить прямые поставки. Это не просто искаженные мои слова, это совершенно искаженный смысл того, что я говорил. Просто Россия не хочет, чтобы на них кто-то давил, не хочет, чтобы кто-то жаловался в Антимонопольный комитет европейский. Кто-то не хочет, чтобы "Нафтогаз" подавал в международный арбитраж против "Газпрома", – подытожил Витренко.

Ранее Витренко заявил, что правительство поручило ему вывести НАК "Нафтогаз Украины" на прибыль. Также должна увеличиться добыча газа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Витренко заявил, что планирует на должности создать рыночные условия, чтобы экономически обоснованная цена была ниже для потребителей, чем сейчас. Одна из целей – увеличение собственной добычи газа.