Витренко рассказал, как Украина может сохранить транзит газа после запуска 'Северного потока-2'

Глава компании НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал о том, что может помочь сохранить транзит газа через Украину после окончания строительства газопровода "Северный поток-2". Так, по его словам, обеспечить сохранение транзита могут компании из Германии.

Об этом он рассказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика", транслируемого на YouTube (чтобы посмотреть выступление, доскролльте новость до конца). "Сейчас ведущие немецкие компании получают газ от "Газпрома". Именно эти компании могут перенести точки передачи газа соответственно на границу Украины и России и чтобы они забронировали мощности транзита через Украину. Это будет лучшим примером того, что Украина действительно не потеряет транзит газа после того, как достроят "Северный поток-2", – заявил Витренко.

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Он также отметил, что для Украины вопрос сохранения транзита в первую очередь не экономический, а вопрос безопасности и политики. "Для нас важно физически сохранить транзит, чтобы он шел через Украину", – добавил Витренко.

Ранее сообщалось, что за последние трое суток баржа "Фортуна" уложила 3 300 метров второй нитки трубопровода "Северный поток-2" в экономической зоне Дании. При нынешней скорости и благоприятной погоде судно может завершить строительство к сентябрю 2021 года.

Так, всего по второй нитке трубопровода достроили более 36 км. В водах Дании осталось уложить чуть более 32 км, а в ФРГ – 16,5 км.

"Северный поток-2" – строящийся магистральный газопровод из РФ в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода "Северный поток". Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конгресс США может заставить президента Джо Байдена усилить санкции против "Северного потока-2". В частности, американский лидер может оказаться под мощным давлением демократов.