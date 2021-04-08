Витренко отреагировал на свое "увольнение из Минэнерго"

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал слухами информацию о своей отставке.

Об этом сообщается на странице министерства в Facebook. "Слухи о нареканиях со стороны правительства, офиса Президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер. У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми нужна командная работа органов государственной власти, и на посту исполняющего обязанности Министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого", – заявил Витренко.

Публикация Минэнерго Министерство энергетики в Facebook

Также он добавил, что продолжает исполнять обязанности министра энергетики и готовится к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита Президента Украины. Он запланирован на ближайшие дни.

Ранее он отреагировал на информацию об увольнении для издания "НВ". "Не комментирую слухи, извините", – заявил Витренко.

Сообщалось, что Юрий Витренко подал заявление на увольнение. Говорилось, что он якобы забрал свои личные вещи из министерства еще две недели назад.

Примерно в то же время Витренко заговорил о своем уходе с должности, – пишет "Экономическая правда". Издание "LB.ua" писало, что заявление было написано еще до визита в Катар, а в Доху и обратно Витренко добирался сам, а не в составе делегации.

У президента Украины Владимира Зеленского якобы недовольны работой Витренко. Сообщалось, что за три месяца на посту он не решил в отрасли ни одной проблемы и не сформировал свою команду.

Как передавали СМИ, Витренко подобрал заместителей, но их пока не назначили. Вместе с тем, продолжается поиск кандидата на должность министра энергетики, проводятся собеседования.

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