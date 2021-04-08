Вітренко відреагував на своє "звільнення з Міненерго"

В.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко назвав чутками інформацію про свою відставку.

Про це повідомляє "НВ". "Не коментую чутки, вибачте", – заявив Вітренко. Раніше повідомлялося, що Юрій Вітренко подав заяву на звільнення. Йшлося про те, що він нібито забрав свої особисті речі з міністерства ще два тижні тому.

Приблизно в той самий час Вітренко заговорив про свій відхід із посади, – пише "Економічна правда". Видання "LB.ua" писало, що заяву було написано ще до візиту в Катар, а в Доху і назад Вітренко добирався сам, а не в складі делегації.

У президента України Володимира Зеленського нібито незадоволені роботою Вітренка. Повідомлялося, що за три місяці на посаді він не вирішив в галузі жодної проблеми і не сформував свою команду.

Як передавали ЗМІ, Вітренко підібрав заступників, але їх поки не призначили. Водночас триває пошук кандидата на посаду міністра енергетики, проводяться співбесіди.

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