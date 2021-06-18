Витренко остается в 'Нафтогазе': суд остановил предписание НАПК

Окружной административный суд Киева (ОАСК) приостановил действие предписания НАПК на имя премьер-министра Украины Дениса Шмигаля о назначении Юрия Витренко главой "Нафтогаза". Иск поступил в суд 17 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК. "Суд пришел к выводу об обоснованности поданного заявления об обеспечении иска и, как следствие, о наличии оснований и необходимости принятия мер ее обеспечения, поскольку их непринятие может существенно затруднить исполнение решения суда или эффективную защиту или восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца", – говорится в сообщении.

В суде отмечают, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу. Принятие мер обеспечения иска суд считает вынужденной мерой.

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Ранее сообщалось, что премьер подал иск в ОАСК с просьбой отменить предписание, вынесенное ему НАПК о назначении Юрия Витренко на должность главы правления "НАК "Нафтогаз Украины".

"В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, датированное 14 июня нынешнего года. Также в исковых требованиях ОАСК просят привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца – Кабинет Министров Украины и Председателя правления АО "НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал незаконным предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о назначении его на должность главы национальной акционерной компании. По его словам, выводы НАПК свидетельствуют о типичном примере "избирательного правосудия" и предвзятого отношения.