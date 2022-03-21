Великобритания готовится забрать под свое управление "дочку" "Газпрома"

Александр Литвин
Рынки и компании
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Газпром попал под санкции
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Правительство Великобритании готовится временно возглавить подразделение "Газпрома". Сейчас предприятие подвергается растущему давлению со стороны компаний, которые отказываются от российского бизнеса из-за войны в Украине.

Об этом сообщает издание Bloomberg. По словам человека, знакомого с этим вопросом, Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. является главным кандидатом на попадание в специальный административный режим Великобритании, если он не сможет обеспечить непрерывность поставок.

Приготовления правительства Великобритании – последний признак того, что контролируемая Россией компания подвергается давлению в результате вторжения. Энергетические компании также отказываются от подразделения оптовой торговли Газпрома, и лишь несколько крупных европейских энергетических компаний все еще ведут дела с компанией на внебиржевом рынке.

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Никто в розничном подразделении, которое торгуется как "Газпром энергия" и поставляло более пятой части коммерческого газа Великобритании в 2020 году, не смог прокомментировать ситуацию. Дочерняя компания управляется из офисов в Лондоне и Манчестере и снабжает предприятия и государственные учреждения, в том числе подразделения Национальной службы здравоохранения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская "Зарубежнефть" 14 марта не смогла продать нефть: желающих принять участие в тендере не было. Таким образом компания фактически повторила сценарий "Сургутнефтегаза", который ранее также не смог продать свою нефть.

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