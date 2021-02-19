Прийняли важливий для фешн індустрії України закон, який скасовує та уніфіковує ставки ввізного мита на товари легкої промисловості для підтримки модної галузі країни.

Цей закон є сьогодні на часі для легкої промисловості. Він передбачає уніфікацію ввізних мит на певні види сировини, а в ряді випадків - їх обнулення, що, в першу чергу, відіб'ється на всіх видах вітчизняного одягу, крім тих, які виготовляються зі шкіри та хутра.

З одного боку, документ встановлює знижені ставки для сировини, необхідної нашим підприємствам легкої промисловості, щоб виробляти кінцеву продукцію тут, в Україні, і таким чином знижує витрати українських підприємств легкої промисловості на імпортну сировину та ту, яка не виробляється всередині країни - нитки, волокна, тканини та ін. З іншого – покликаний знизити непрямі витрати, необхідні для проходження митного контролю: через надмірну диференціацію митних ставок на зовні схожі види тканин і ниток, імпортерам часто доводиться додатково доводити за допомогою лабораторної експертизи, що вони ввозять той, а не інший тип сировини. Тобто, прийняття законопроекту також дозволить уникнути здійснення складних і вартісних лабораторних досліджень та спростити процедури митного оформлення товарів.

Перегляд (уніфікація) ставок ввізного мита сприятиме зростанню обсягів ввезення на митну територію України текстильної сировини і матеріалів для переробки щонайменше на 10 %, що сприятиме збільшенню надходжень ПДВ з ввезених на митну територію України товарів, а також збільшенню внутрішніх податків, за рахунок чого можливо компенсувати можливі втрати надходжень ввізного мита.

Потрібно розвивати в країні виробництва з поглибленою переробкою сировини та нарощувати потужності текстильної галузі.

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