В Украине значительно сократилось производство яиц: что случилось с ценами

В Украине сокращается производство яиц. Так, в январе 2022 года произведено было 934,6 млн штук, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Тем не менее, цены на продукт в феврале, по сравнению с предідущим месяцем, снизились.

О сокращении производства сообщает Госстат. Отмечается: больше всего оно коснулось сельхозпредприятий – они произвели 578,8 млн штук яиц, что на 11,8% меньше, чем в сравнении с показателем января 2021 года.

В хозяйствах же населения в течение первого месяца 2022 года производство яиц сократилось намного меньше. Всего на 1,4% – до 355,8 млн штук.

Цены падают

В то же время, несмотря на сокращение производства, средние цены на яйца снижаются. Пусть временами и "символически".

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Так, согласно данным издания "Минфин", по сравнению с январем-2022, в феврале десяток яиц Ясенсвит подешевел на 23 коп. – с 40,52 грн до 40,29 грн.

А вот яйца Квочка подешевели более существенно. Цена на них упала на 1,03 грн – с 41,03 грн/десяток до 40 грн/десяток.

Сколько стоят яйца в столичных супермаркетах

В супермаркетах Киева цены на яйца Ясенсвит установились на уровне 39,8-40,8 грн/десяток. Как показал мониторинг OBOZREVATEL, цены такие:

Auchan – 40,8 грн/десяток;

MегаМаркет – 40,3 грн/десяток;

Novus – 40,26 грн/десяток;

Varus – 39,8 грн/десяток.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народные избранники предлагают временно изменить налоговое законодательство – до конца текущего года разрешить не платить налог на добавленную стоимость (НДС) с продуктов питания, производимых в Украине, и в три раза уменьшить размер такого налога на услуги по поставке и распределению энергоносителей. Ожидается, что такие меры позволят снизить цены продукты и коммуналку в Украине.