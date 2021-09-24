В 'Укрзалізниці' выявили нарушений на 60 млрд гривен

Государственная аудиторская служба выявила в "Укрзалізниці" финансовых нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 миллиарда гривен. В частности, ведомство провело финансовый аудит деятельности акционерного общества за период с 01.01.2017 по 30.06.2020 года.

Речь идет о нарушениях, которые привели к потерям финансовых ресурсов на 1,3 миллиарда гривен и рискованных операциях, которые привели к недополучению доходов или лишним расходам на 29,9 миллиарда гривен. Об этом свидетельствует отчет ГАСУ.

Кроме этого, выявлен ряд нарушений в сфере закупок на 21,5 миллиарда гривен, другие недостатки – на 7,2 миллиарда гривен, а также проблемы, которые могут привести к потерям на сумму 1,6 миллиарда гривен.

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В качестве примера в ГАСУ отмечают, что в 2018 году "Укрзалізниця" планировала закупить более 5 тысяч грузовых вагонов за 150 миллионов долларов. Соответствующие средства планировалось взять по кредиту Европейского банка реконструкции и развития. Проект начался, однако позже железнодорожный оператор отказался от средств. В итоге УЗ оплатила 75 миллионов гривен за транзакцию денег, что является лишними затратами компании.

Также ревизией установлены нарушения по начислению и выплате заработной платы. В частности, региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" безосновательно осуществила выплату поощрений за выполнение особо важных заданий службе военизированной охраны на сумму 11,4 миллиона гривен и оплатила ЕСВ – 2,5 миллиона гривен, то есть за выполнение основных функций подразделения.

Кроме этого, "Укрзалізниця" не оплатила почти 1 миллиард гривен дивидендов в государственный бюджет от чистой прибыли за 2018-2019 годы. В итоге государство недополучило деньги, а железнодорожному оператору грозит пеня.

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили должностным лицам "Укрзалізниці" и представителям "Воленс Трейд" о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Отмечается, что "Укрзалізниця" переплатила 92 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниці" нанесли 103 млн грн убытков при закупке дизельного топлива. НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам по данному факту.