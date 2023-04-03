В "Укртатнафте" уклонились от налогов почти на 700 млн грн: кому БЭБ сообщило о подозрении

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщило о новом подозрении бывшему и.о. первого заместителя председателя правления "Укртатнафты". Его подозревают в уклонении от уплаты 687 млн грн акцизного налога.

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Об этом сообщили в самом Бюро. Там отметили, что следствием установлено:

должностные лица "Укртатнафты" в феврале 2022 года осуществляли реализацию производимого горючего;

игнорируя нормы законодательства самостоятельно определили суммы налоговых обязательств по уплате акцизного налога.

"Руководство компании не обеспечило представление декларации и уплаты акцизного налога. Что привело к непоступлению средств в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах. Достоверно зная о наличии достаточного количества средств на счетах "Укртатнафты", уплата налога не состоялась. Таким образом, по состоянию на 2 апреля 2022 года возникла задолженность по уплате акцизного налога в размере более 687 млн грн", – говорится в сообщении.

В дальнейшем же, подчеркивается, с целью сокрытия преступления и ухода от ответственности должностные лица компании направили письма в Государственную налоговую службу Украины и другие государственные органы. В которых сообщили о невозможности надлежащего ведения налогового и бухгалтерского учета "вследствие повреждений, полученных в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации и Республики Беларусь".

"Эта задолженность также подтверждается заключением эксперта. И результатами проведенной судебной экономической экспертизы", – рассказали в БЭБ.

При этом там напомнили: такую же схему должностные лица компании использовали и в январе 2022 года. Тогда бывший и.о. первого заместителя по предварительному сговору с главным бухгалтером:

нарушили налоговое законодательство;

умышленно уклонились от уплаты акцизного налога более чем на 605 млн грн за январь 2022 года.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее детективы БЭБ изъяли нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" почти на 800 млн грн. В настоящее время изъятые нефтепродукты заблокированы во избежание вероятной нелегальной продажи. Решается вопрос дальнейшей передачи топлива для нужд ВСУ.

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