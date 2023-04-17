В Украину завозят все больше российского автогаза и нефтепродуктов: раскрыта схема импорта

В Украину стали завозить еще большие объемы российского пропан-бутана и нефтепродуктов. В основном их везут из Латвии и Польши, из Литвы завозится меньше.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко. По его словам, российского автогаза и нефтепродукции стало больше в процентном значении.

"Их стало больше в процентном значении, потому что сократились направления поставок не российского горючего из-за цены. Российское стоит дешевле, там разница в $150-200 на тонне, а это в зависимости от вида нефтепродуктов – до 10 грн на литре. У нас, к сожалению, продолжают ввозить смеси с российским горючим", – сказал специалист.

Сиренко отметил, что говоря о пропан-бутане из страны-террористки России, основные направления поставок – Латвия и Польша. "В Литве с марта проходит внутреннее расследование, там уменьшился поток. Из Латвии и Польши в основном к нам поступают российские объемы сжиженного газа", – отметил он.

Дизельное топливо (ДП) из России поступает в Украину морским путем, а именно – из Румынии и Болгарии. "Когда стало понятно, какие танкеры в этот регион приходят, все становится понятным, и цена опять-таки обо всем говорит – демпинг", – подытожил Сиренко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца апреля могут вырасти цены на бензин и дизельное топливо, спрогнозировал Сиренко. Стоимость на заправках, вероятно, будет понижена на 2-3 грн/л.

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