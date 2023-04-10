В украинских обменниках – предпраздничное оживление: каким будет курс доллара к Пасхе

Курс доллара и евро в украинских обменниках может просесть к Пасхе, однако резкого обвала не предвидится. Гривню могут укрепить сами граждане, "сдавая" иностранную валюту для закупок перед праздником. Снижение стоимости наличных "баксов" и евро может составить 2-3% – до 37-37,6 грн/долл. и 39,5-41 грн/евро.

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При этом колебания курса валют не превысят 30-50 копеек. Об этом OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Сергей Марченко.

"Есть предпраздничное оживление на наличном рынке. По сравнению с началом апреля активность граждан на валютном рынке может возрасти на 10-12%", – отметил банкир.

Таким образом, из-за увеличения количества наличной валюты в обменных пунктах, курс доллара и евро может несколько снизиться. И такая ситуация не является чем-то необычным.

"Ежегодно периоды больших праздников сопровождаются определенными изменениями на валютном рынке, и такие изменения ситуативны. По нашему прогнозу, уже с 17 апреля валютный курс будет постепенно "тянуться" к экономически обусловленным и объективным отметкам: 36,9-37,5 грн/долл. и 40-41 грн/евро", – отметил специалист.

Никаких причин для существенного изменения курса валют в Украине сейчас нет, уверен Марченко. В пользу стабильности валютного рынка, по его словам, играют сразу несколько факторов:

действия НБУ по наращиванию спроса на гривневые депозиты и закреплению национальной валюты как основного средства сбережений;

утверждение программы финансирования МВФ на $15,6 млрд, а также поступления бюджетной помощи от стран-партнеров Украины;

адаптация бизнеса к работе в условиях войны;

умеренная (как для воюющей страны) инфляция;

валютные поступления от экспорта, в том числе зернового по зеленым коридорам в Черном море.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 10 апреля украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 37,2/37,9 грн (покупка/продажа). Таким же он был днем ранее. А вот на черном рынке стоимость американской валюты немного изменилась.

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