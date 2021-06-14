В Украине застройщики могут попасть в 'черный список': сотни домов не достроят

В Украине подготовили проект постановления о создании реестра недостроенного жилья. Отмечается, что в реестр могут попасть те объекты, которые не были введены в эксплуатацию в течение двух и более лет с начала их строительства.

Генеральный директор девелоперской компании Greenol Олег Приходько заявил, что вопрос о создании реестра всплывает с завидной периодичностью, пишет UBR.ua. "Как правило, или после какого-то скандала на строительном рынке, или в связи с какими-то очередными местными выборами. Например, господин Кличко буквально несколько месяцев назад последний раз говорил, что нужно взять и создать такой реестр", – сказал специалист.

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Приходько добавил, что похожий перечень в стране уже существует, "но толку от него никакого". При этом если даже создадут такой реестр, то польза от него будет неочевидна. Так, Минрегион прописал, что никаких последствий, наказаний или других мер не предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины.

По словам эксперта, решения никак не повлияет на покупателей жилья. "Люди, которые хотят приобрести себе жилье на первичном рынке, в первую очередь идут на сайт новостроек Киева и области", – отметил Приходько.

Напомним, Кабмин хочет ввести в Украине дополнительный налог на сделки с недвижимостью. Такая новация содержится в поданном в Верховною Раду правительственном законопроекте №5600.

В частности, тем, кто продает, например, квартиры чаще, чем два раза за год, нужно будет с каждой последующей сделки заплатить в казну 18% налога. По прогнозам опрошенных экспертов, такое новшество приведет к резкому скачку цен на рынке.

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