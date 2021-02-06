В Украине запретят часть сигарет: какие исчезнут с прилавков

В Украине вскоре могут запретить сигареты с вкусовыми добавками и ароматизаторами, а также ароматизированные жидкости.

Об этом говорится в законопроекте №4358, который рассмотрят на ближайшем заседании Верховной Рады. Авторы документа – нардепы от "Слуги народа" Лада Булах, Виктория Вагнер, Михаил Радуцкий и др.

Документ предполагает:

Увеличение картинки с медицинским предупреждением с 50 до 65% пачки . При этом картинка будет не на одной стороне, как сейчас, а на обеих.

Запрет ароматизированных сигарет и жидкостей . Сигареты с ментоловым, фруктовым и пр. вкусами продавать будет нельзя.

Повышение минимального возраста для продажи сигарет с 18 до 21 года. Кроме того, введут требования для точек продажи табачных изделий (их не смогут подсвечивать и наряжать).

Местным властям разрешат вводить свободные от курения зоны, запретят делать курилки на рабочих и в общественных местах.

Стоит отметить, что такие правила действуют во многих странах ЕС. В Украине же такие нововведения предлагали ввести еще в 2020-м, но тогда не хватило политической воли даже для того, чтобы вынести документ на голосование в сессионный зал.

Против новшества выступают табачные компании. Они рискуют потерять часть прибыли, также им придется пересмотреть свою продукцию, изменить картинки на пачках и ограничить рекламу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут запретить сигареты с ароматизаторами и разными вкусами, а табачные изделия продавать только клиентам в возрасте от 21 года.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №2813, который может стать законом уже в 2021-м, говорится в материале OBOZREVATEL. Кроме того, изменят и вид пачек: на них разместят фотографии воспаленных зубов, пораженных органов и т.д.