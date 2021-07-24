В Украине запретят большинство авто: в Кабмине разработали законопроект

В Украине уже с 2027-го хотят запретить ввоз поддержанных машин на бензине или дизеле, а через три года новшество коснется и новых авто. Такое решение разработало Министерство инфраструктуры.

Как пояснил в комментарии UBR заместитель председателя научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, украинцы покупают около 100 тыс. автомобилей в год, на полную замену авто на электрические понадобится 140 лет. При этом украинский дизельный и бензиновый автопарк, как отмечали в самом министерстве, в целом намного старше европейского – 43% машин были выпущены в 1999 году или раньше.

Это, в свою очередь, является одной из основных причин высокого уровня загрязнения в украинских городах, с которым хотят бороться в министерстве. Что изменят:

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с 2027-го в Украину нельзя будет легально ввезти и растаможить поддержанный автомобиль на бензине или дизеле;

с 2030-го запрет также коснется и всех новых автомобилей на бензине и дизеле.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам, которые ездят на автомобилях с европейской регистрацией, для легализации машин придется искать их реальных владельцев за границей. Так, большинство "евроблях" оформлены на европейские компании, а их реальные владельцы – украинцы – ездят с доверенностями.